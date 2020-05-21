الامارات | بلدية دبي توعّي بسلامة الغذاء «عن بُعد»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي توعّي بسلامة الغذاء «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية دبي حملات توعية عن بُعد في مجال سلامة الغذاء، باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي، استهدفت المستهلكين والمؤسسات الغذائية، لضمان الالتزام بتطبيق الممارسات الصحية السليمة أثناء تداول وتحضير الأغذية في المنازل والمؤسسات الغذائية.
وسلطت الحملات الضوء على المعلومات المهمة ابتداءً من رحلة التسوق الآمنة، ووصولاً إلى طرق تحضير أو تخزين الأغذية في المنزل، بطرق سليمة.
وقدمت البلدية نصائح خاصة بطلب الأغذية والمنتجات الغذائية عبر التطبيقات الذكية.
شمل ذلك الأغذية المحضرة مسبقاً في المطاعم، والمنتجات الغذائية من محال البقالة والمتاجر الإلكترونية.
وأصدرت قائمة بالمتطلبات اللازمة لخدمات توصيل الطعام، من خلال الدليل الإرشادي المؤقت للمؤسسات الغذائية في الإمارة.
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