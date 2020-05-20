الامارات | الصحة: جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة وتتوافر فيها كافة المسلتزمات الطبية بما فيها الكمامات

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة وتتوافر فيها كافة المسلتزمات الطبية بما فيها الكمامات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُشير فيه أحد الأفراد إلى عدم توافر الكمامات الطبية في إحدى مستشفياتها.
و أكدت الوزارة أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة وتتوافر فيها جميع المسلتزمات الطبية، بما فيها الكمامات الطبية، وأنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين.
وأهابت الوزارة بجميع أفراد المجتمع، ضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع غير الصحيحة وتداولها ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، فيما أكدت أنها اتخذت الاجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.
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