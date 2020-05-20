الامارات | شرطة أبوظبي تعلن 3 تخفيضات على المخالفات المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعلن 3 تخفيضات على المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها توفر ثلاثة خيارات مختلفة للسائقين لتخفيض المخالفات المرورية، الأول تخفيض 50%، وينتهي العمل به في 22 من يونيو المقبل، وتخفيض 35%، بشرط قيام المخالفين بسدادها مبكراً خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض 25% في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة إلى نهاية العام، منبهة إلى أنه في حال تجاوز السائق هذه الخيارات، سيكون ملزماً بدفع قيمة المخالفات كاملة.

وقالت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» إن مبادرتها بشأن تجديد ملكية المركبات المنتهية مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء، بغض النظر عن دفع المخالفات المرورية والفحص الفني، تنتهي في 22 من يونيو المقبل، داعية السائقين إلى الاستفادة من هذه المبادرة وكذا من مبادرة تخفيض المخالفات المرورية 50% التي تنتهي في 22 من يونيو المقبل أيضاً.

وتفصيلاً، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وأكدت اهتمامها بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وأضافت أنها مددت في وقت سابق مهلة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي قبل تاريخ 22 من ديسمبر الماضي، 50% لمدة ثلاثة أشهر مقبلة تنتهي في 22 من يونيو المقبل، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء.

وأوضحت أن المخالفات المرورية التي ارتكبت في الإمارة خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضي حتى 22 ديسمبر المقبل، تخضع لتخفيض 35%، بشرط قيام المخالفين بسدادها خلال 60 يوماً من ارتكابها.

وشرحت شرطة أبوظبي أن مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، يتم بموجبها تخفيض قيمتي المخالفات المرورية 35% وقيمة حجز المركبة 35% في حال رغبة صاحب المركبة في شراء حجز المركبة، وذلك في حال إذا بادر مرتكب المخالفة بسداد قيمة المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة.

ولفتت إلى أنه حال سداد المخالفة بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة إلى نهاية العام الجاري، يحصل على تخفيض 25%.

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وسهلت شرطة أبوظبي سبل الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، ويهدف التخفيض للحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي أطلقت في وقت سابق مبادرة لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين، إذ اتفقت مع بنوك (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق)، ومصرفي (أبوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي)، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات وتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، ويمكن دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة.

تجديد ملكية المركبات

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة أتاحت من خلالها للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية من تاريخ الأول من أكتوبر الماضي وحتى تاريخه، بغض النظر عن المخالفات المرورية وحجز المركبات والنقاط المرورية، والفحص الفني.

وأفادت بأنه يمكن ذلك عبر استخدام التطبيقات الذكية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، لافتة إلى أنه سينتهي العمل بالمبادرة في 22 من يونيو المقبل، مبينة أن المخالفات المرورية غير المسددة تبقى مسجلة على ملف السائقين، بعد تجديد الملكية، ليتم سدادها في أي وقت لاحق.

مبادرة تجديد ملكية المركبات المنتهية مع إلغاء عقوبة الحجز والنقاط السوداء تنتهي في 22 يونيو.

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