الامارات | "الصحة" تكشف عن أسباب ارتفاع حالات الشفاء من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن أسباب ارتفاع حالات الشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المتحدث الرسمي عن القطاع الطبي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية رقم 30، عن 4 عوامل أسهمت في زيادة أعداد المتعافين في الدولة من مرض كوفيد19، وتعزيز عملية الرعاية الصحية المقدمة للحالات المصابة، شملت تطبيق أحدث الطرق العلاجية الحديثة والمبتكرة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تعد الإمارات من أوائل الدول في العالم التي بدأت باستخدام العلاجات المختلفة مثل العلاج بالبلازما للحالات الحرجة، والأدوية المضادة للفيروسات المختلفة، ويتم تحديث هذه العلاجات وفقاً لأحدث الدراسات العلمية.

وقالت: "السبب الثاني يعود إلى توسيع نطاق الفحوصات، لتشمل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، بهدف الكشف المبكر عن الإصابات وعزلها وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللزمة لها وتجنب مضاعفات المرض، فيما يعود السبب الثالث إلى تعزيز القدرات الاستيعابية، ومن خلال تخصيص عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات المصابين بكوفيد19، وذلك بعد التأكد من جاهزيتها التامة على صعيد الكوادر الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لهذه المهمة.

وأضافت الحوسني: السبب الرابع خاص بتوافر الكوادر والمستلزمات الطبيبة، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي للدواء، والتي تعد من الركائز الأساسية للتصدي للوباء، ومما لا شك فيه في أن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الإمارات ما كان يتحقق لولا الجهد لكبير لجميع العاملين في خط الدفاع الأول الذي قدموا نموذجا رائعاً في التفاني والعمل على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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