الامارات | حاكم عجمان يتكفل بمصاريف الاطفال الـ6 بعد وفاة الأب والأم

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يتكفل بمصاريف الاطفال الـ6 بعد وفاة الأب والأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان، بكافة المصاريف الماديةوالتعليمية والاجتماعية للايتام الستة من اسرة سودانية ورعايتهم بعد ان اطلع سموه على قصتهم الانسانية بعد وفاة والدهم ووالدتهم نتيجةمضاعفات فيروس كورونا خلال شهر واحد وتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاحتماعي.

وتأتي هذه الفتة الكريمة من سموه استجابة للحالة الانسانية التي يمر بها هؤلاء الاطفال وانسجاما مع مبادئ ديننا الحنيف في رعايةالايتام ونهج زواج الامارات في تقديم كل العون للمحتاجين والمعوزين ومساعدة الفقراء والاسر المتعففة .

ووجه سموه بتوفير كافة الالتزامات والاحتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الاطفال وتقديم الرعاية لهم حيث يتولى حاليا رعايتهم ابناخت الاب المتوفي بعد ان تم نقلهم من الشارقة الى امارة عجمان.

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