الامارات | تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,018 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,018 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 43,732 فحص جديد.
وأعلنت عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 26,004 حالة.
كما كشفت الوزراة عن ارتفاع حالات الشفاء من مرض كوفيد19 في الدولة إلى 11,809حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.
التفاصيل في الرابط أدناه.
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