شرطة دبي تطلق لعبة "إبقى آمناً" الالكترونية للتوعية بفيروس كورونا

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي لعبة "إبقى آمناً" وهي لعبة إلكترونية تهدف إلى تعزيز التوعية بفيروس كورونا "كوفيد-19" والذي يشكل خطراً صحياً عالمياً وكارثة إنسانية.

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن القيادة العامة لشرطة دبي تعي أهمية توعية المجتمع، ولذلك بادرت بتطوير لعبة "إبقى آمناً"، الهادفة إلى توعية وتثقيف المجتمع حول السلوكيات الصحية المطلوبة في الظروف الراهنة وفق أسلوب سلس وممتع، ومن السلوكيات التي تثقف بها اللعبة ارتداء الكمامات والتقليل من الاختلاط بالآخرين وغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأضاف العميد خالد أن استخدام الألعاب الإلكترونية في التوعية يعد أمراً ايجابياً، ويسهل الوصول إلى شريحة كبيرة جدا من المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث تكاد لا تجد شخصا لا يملك هاتفا ذكيا، بالإضافة إلى أن الألعاب الإلكترونية ممتعة ما يضيف لها خاصية التكرار، بمعنى أن اللاعب يستمتع بهذه اللعبة ويعيد ممارستها الأمر الذي يساهم في ترسيخ الرسالة التوعوية.

ومن جانبه، ذكر العقيد حسين بن غليطه نائب مدير اللإداة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، أنه تم تطوير هذه اللعبة الإلكترونية داخليا من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية، وهي موجهة للجمهور داخل دولة الامارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، وقد تم تطوير اللعبة بخمس لغات وهي اللغة العربية والانجليزية والهندية والفلبينية والأوردو، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

يذكر أن شرطة دبي قامت مسبقاً بتطوير عدد من الألعاب التوعوية كلعبة "دبي دريفت 2" ولعبة "توربو ليج" وقد تجاوز عدد مرات تحميل هذه الألعاب 33 مليون تحميل عبر منصتي "Apple store أبل ستور" و"Google play جوجل بلاي، ومن الممكن الدخول إلى اللعبة عبر الرابط الإلكتروني التالي: dubaipolicegames.com/ https://staysafe