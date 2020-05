حافظ على بهجة عيد الفطر السعيد خلال الحجر الصحي ثمانية أفكار تساعد احياء شعائر العيد

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أطلق تطبيق kidzapp دليل الأسرة الرقمي بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها بالمنزل للحفاظ تقاليد العيد والاحتفال بأجواء العيد في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع البقاء في منازلهم.

لا تتنازل عن أرتداء ملابس أنيقة

لن نستطيع زيارة أصدقائك وأقاربك لكن ارتداء ملابس أنيقة سيجعلك تشعر بالسعادة وسيساعدك على الاحتفال وكأنها مناسبة خاصة

A girl posing for a picture

Description automatically generated

المعمول اللذيذ

يعتبر المعمول من الحلويات اللذيذة التي تقدم بالمناسبات والاعياد، لهذا لا تتردد بخبز المعمول بالجوز واللوز والفستق.

A group of stuffed animals

Description automatically generated

للخطوات الخبز أنقر هنا

قم بزيارة الأقارب إفتراضياً

العيد مناسبة لتجمع الأقارب وزيارة الأجداد والأصدقاء، لكن للأسف في ظل الظروف الراهنة لن نتمكن بالذهاب لزيارتهم، لكن يمكن أطفالكم الاستمتاع مع أجدادهم من خلال التطبيقات والتحدث معهم وسماع بعض القصص الجميلة من الجد والجدة.

A group of people sitting and looking at the camera

Description automatically generated

101 فكرة

في بعض الأحيان يكون الأمر أبسط الأشياء تمنح أكبر قدر من المرح والسعادة، إليك 101 فكرة ألعاب لأطفالك خلال العيد

A person in a yellow dress

Description automatically generated

Advertisements

للتعرف على الألعاب أنقر هنا

النجمة والهلال

قم بصناعة لعبة النجمة والهلال وابقيها معك أينما ذهبت وحافظ عليها إلى ما بعد كورونا حتى تتمتع باللعب ضد أفراد عائلتك بالمستقبل القريب أنشالله

A close up of a piece of paper

Description automatically generated

للتعرف على الخطوات أنقر هنا

أوجد الإختلافات

تمتع بخوض تجربة لعبة Spot The Difference الكلاسيكية، تحدى نفسك وحاول التعرف على التغير في مظهر اللاعبين، هل ارتدوا قبعة أو أزالوا جوربًا أو ربما قاموا بشد شعرهم خلف أذنهم؟ أخرج خزانة الملابس وابدأ اللعب.

A picture containing person, boy, young, sitting

Description automatically generated

إبدأ اللعب أنقر هنا

كروت عيد الفطر السعيد

A picture containing computer, sign

Description automatically generated

أنشأ بطاقة تهنئة لعيد الفطر السعيد يمكنك طباعتها وتلوينها.

للتعرف على الخطوات أنقر هنا

شعار عيد الفطر السعيد

A purple sign on a brick wall

Description automatically generated

قم بصناعة راية عيد الفطر السعيد الخاصة بك على مدخل البيت أو الحائط، ماذا تحتاج لصناعة الراية: خيط – مقص – خرامة ورق – ورق ).)