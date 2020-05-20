حافظ على بهجة عيد الفطر السعيد خلال الحجر الصحي ثمانية أفكار تساعد احياء شعائر العيد

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أطلق تطبيق kidzapp دليل الأسرة الرقمي بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها بالمنزل للحفاظ تقاليد العيد والاحتفال بأجواء العيد في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع البقاء في منازلهم.
لا تتنازل عن أرتداء ملابس أنيقة
لن نستطيع زيارة أصدقائك وأقاربك لكن ارتداء ملابس أنيقة سيجعلك تشعر بالسعادة وسيساعدك على الاحتفال وكأنها مناسبة خاصة
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المعمول اللذيذ
يعتبر المعمول من الحلويات اللذيذة التي تقدم بالمناسبات والاعياد، لهذا لا تتردد بخبز المعمول بالجوز واللوز والفستق.
A group of stuffed animals
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للخطوات الخبز أنقر هنا
قم بزيارة الأقارب إفتراضياً
العيد مناسبة لتجمع الأقارب وزيارة الأجداد والأصدقاء، لكن للأسف في ظل الظروف الراهنة لن نتمكن بالذهاب لزيارتهم، لكن يمكن أطفالكم الاستمتاع مع أجدادهم من خلال التطبيقات والتحدث معهم وسماع بعض القصص الجميلة من الجد والجدة.
A group of people sitting and looking at the camera
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101 فكرة
في بعض الأحيان يكون الأمر أبسط الأشياء تمنح أكبر قدر من المرح والسعادة، إليك 101 فكرة ألعاب لأطفالك خلال العيد
A person in a yellow dress
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للتعرف على الألعاب أنقر هنا
النجمة والهلال
قم بصناعة لعبة النجمة والهلال وابقيها معك أينما ذهبت وحافظ عليها إلى ما بعد كورونا حتى تتمتع باللعب ضد أفراد عائلتك بالمستقبل القريب أنشالله
A close up of a piece of paper
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للتعرف على الخطوات أنقر هنا
أوجد الإختلافات
تمتع بخوض تجربة لعبة Spot The Difference الكلاسيكية، تحدى نفسك وحاول التعرف على التغير في مظهر اللاعبين، هل ارتدوا قبعة أو أزالوا جوربًا أو ربما قاموا بشد شعرهم خلف أذنهم؟ أخرج خزانة الملابس وابدأ اللعب.
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إبدأ اللعب أنقر هنا
كروت عيد الفطر السعيد
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أنشأ بطاقة تهنئة لعيد الفطر السعيد يمكنك طباعتها وتلوينها.
للتعرف على الخطوات أنقر هنا
شعار عيد الفطر السعيد
A purple sign on a brick wall
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قم بصناعة راية عيد الفطر السعيد الخاصة بك على مدخل البيت أو الحائط، ماذا تحتاج لصناعة الراية: خيط – مقص – خرامة ورق – ورق ).)
كانت هذه تفاصيل خبر حافظ على بهجة عيد الفطر السعيد خلال الحجر الصحي ثمانية أفكار تساعد احياء شعائر العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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