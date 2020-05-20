الامارات | 2 يوليو نهاية العام الدراسي الجاري للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفادت وزارة للتربية والتعليم بأن الثاني من يوليو المقبل هو ختام العام الدراسي الجاري، فيما سيكون آخر دوام للهيئة الأكاديمية في الميدان التربوي يوم التاسع من الشهر نفسه.

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ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، حالياً، عدداً من الاختبارات المركزية القصيرة، انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى غدٍ الخميس، في ست مواد، هي: اللغة الإنجليزية والعلوم والكيمياء والأحياء والفيزياء والعلوم الصحية.

وحددت وزارة التربية والتعليم في جدول الاختبارات الذي أصدرته، أول من أمس، أن زمن بداية اختبار الصف الرابع الساعة 2:55 بعد الظهر، أما للصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون بداية الاختبار الساعة الواحدة بعد الظهر، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سيبدأ زمن اختباراتهم الساعة 1:35 بعد الظهر، موضحاً أن الاختبارات الصفوف كافة متاحة حتى الساعة الرابعة مساء، والزمن المخصص للاختبار 30 دقيقة.