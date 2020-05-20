- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 2 يوليو نهاية العام الدراسي الجاري للطلبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
أفادت وزارة للتربية والتعليم بأن الثاني من يوليو المقبل هو ختام العام الدراسي الجاري، فيما سيكون آخر دوام للهيئة الأكاديمية في الميدان التربوي يوم التاسع من الشهر نفسه.
ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، حالياً، عدداً من الاختبارات المركزية القصيرة، انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى غدٍ الخميس، في ست مواد، هي: اللغة الإنجليزية والعلوم والكيمياء والأحياء والفيزياء والعلوم الصحية.
وحددت وزارة التربية والتعليم في جدول الاختبارات الذي أصدرته، أول من أمس، أن زمن بداية اختبار الصف الرابع الساعة 2:55 بعد الظهر، أما للصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون بداية الاختبار الساعة الواحدة بعد الظهر، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سيبدأ زمن اختباراتهم الساعة 1:35 بعد الظهر، موضحاً أن الاختبارات الصفوف كافة متاحة حتى الساعة الرابعة مساء، والزمن المخصص للاختبار 30 دقيقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 2 يوليو نهاية العام الدراسي الجاري للطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.