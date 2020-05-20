الامارات | اغلاق مسارات الجري والدراجات الهوائية في دبي في الفترة المسائية ابتداء من اليوم وحتى اشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق مسارات الجري والدراجات الهوائية في دبي في الفترة المسائية ابتداء من اليوم وحتى اشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اغلاق مسارات الجري والدراجات الهوائية يوميا، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع مواعيد تطبيق برنامج التعقيم الوطني الجديدة.



وتم الإعلان عن مواعيد جديدة لتطبيق برنامج التعقيم الوطني بدءا من اليوم ليتناسب مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتدابير الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم الإعلان عن تحديث قائمة المخالفات والغرامات الإدارية المعلنة سابقاً بشأن الضوابط الوقائية المطبقة لحماية وسلامة افراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة.



وتشير لائحة المخالفات والغرامات المحدثة الى فرض غرامة قيمتها 3 آلاف درهم لكل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

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وتطبق هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طالت كل الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك ضمن تنفيذ الخطط الوطنية المطبقة لمكافحة انتشار الفيروس.



يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي نفذت في السنوات الماضية، مسارات للدراجات الهوائية شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم/باب الشمس/شارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وشارع المنخول وعدد من المناطق الأخرى، وذلك ضمن خطة تواصل الهيئة تنفيذها على مراحل، كان آخرها مرحلة بدأت في العام 2018 لإنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كيلومتراً بحلول 2021، ليصل بذلك طول تلك المسارات الى حوالي 500 كيلومتر.

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