الامارات | الإحاطة الإعلامية «30» لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» 9 ونصف مساءً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية «30» لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» 9 ونصف مساءً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل صحيفة «الإمارات اليوم» عبر منصاتها الرقمية الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات مساء اليوم ، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تابعونا عند التاسعة والنصف من مساء اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.