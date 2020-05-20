الامارات | الإحاطة الإعلامية «30» لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» 9 ونصف مساءً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية «30» لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» 9 ونصف مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل صحيفة «الإمارات اليوم» عبر منصاتها الرقمية الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات مساء اليوم ، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تابعونا عند التاسعة والنصف من مساء اليوم.

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