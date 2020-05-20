الامارات | لماذا لم يتم تقييد الحركة 24 ساعة في الامارات؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتم تقييد الحركة 24 ساعة في الامارات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، إن "الهيئة تلقت استفسارات عدة بشأن لماذا لم يتم فرض تقييد الحركة 24 ساعة في الإمارات"، مجيبا بالقول " إننا فكرنا في تطبيق هذا القرار في الأسابيع الأولى من بداية أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ، لكن لم يتم اتخاذ هذا القرار لأسباب عدة ".



وأضاف إنه تم اعتماد نهج التوازن الاستراتيجي في إدارة أزمة كورونا، لما يمكن أن يمثله فرض التقييد الكلي للحركة من تأثيرات مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة، فضلا عن مضاعفة تعقيد الأزمة .

وأشار الظاهري إلى أنه كان من الممكن لدولة الإمارات تطبيق تقييد كلي للحركة على مدار الساعة، مثل ما قامت به كثير من الدول، لكن هذا القرار تم دراسته والتفكير فيه من منظور التوازن الاستراتيجي ومن كل الجوانب.



وأشار إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تطبيق تقييد الحركة الكامل، لافتا إلى أن أعداد الإصابات، رغم أنها في تصاعد، لكنها مطمئنة مع الاخذ في الاعتبار القدرة الطبية على الفحص والمختبرات والمستشفيات والمحاجر وقدراتنا الطبية في التعامل مع أعداد المصابين.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مطالبات بفرض تقييد كامل للحركة في ضوء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية.

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وأعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك، أخيرا عن مستجدات الحالات المرتبطة بمرض كوفيد19 وأهم الإجراءات الاحترازية في الدولة عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، ليبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر .



وأكدت إن قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباع

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