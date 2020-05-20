الامارات | تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في المناطق الصناعية والعمالية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في المناطق الصناعية والعمالية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارتا الداخلية والموارد البشرية و التوطين، عن تقديم موعد التعقيم الوطني في المناطق الصناعية والعمالية على مستوى الدولة ساعتين، ليبدأ من الساعة الـ6 مساء إلى الـ 6 صباحاً اعتباراً من اليوم.
و أهابت الوزارتان في بيان لهما بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة، إلا في حالات الضرورة و الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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