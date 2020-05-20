الامارات | حكومة دبي تقرر الاستمرار في نظام العمل عن بعد لموظفيها

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تقرر الاستمرار في نظام العمل عن بعد لموظفيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بعد، لموظفي هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، وذلك دعما للإجراءات الاحترازية لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع موظفي دبي.

ووفقا لتعميم تم تداوله في الساعات الماضية، وحمل توقيع مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، فإن "على كافة الجهات الحكومية، الاستمرار بتنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد، وذلك إلى حين صدور قرار عن السلطة المختصة بشأن عودة الموظفين إلى مقار العمل، لتأدية المهمات الوظيفية".

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وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرر في تعميم صدر أواخر مارس الماضي، تطبيق العمل عن بُعْد في كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بنسبة 100%، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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