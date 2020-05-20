الامارات | إغلاق 6 منشآت مخالفة في «مصفوت» و«مزيرع»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة في «مصفوت» و«مزيرع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حملة تفتيش على جميع المنشآت الغذائية والصحية في منطقتي مصفوت ومزيرع، خلال الفترة الماضية، أسفرت عن إغلاق ست منشآت تجارية غير ملتزمة بشروط الصحة، ومخالفة 20 منشأة أخرى.



وأكدت البلدية أن جهودها مستمرة، وتعمل بشكل دؤوب في جميع مناطق الإمارة، بما يتماشى مع جهود الدولة في هذا المجال.

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