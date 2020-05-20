الامارات | إغلاق منشأتين ومخالفة 46 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية بعجمان خلال أبريل الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين ومخالفة 46 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية بعجمان خلال أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1717 زيارة تفتيشية على الأسواق في الإمارة خلال شهر أبريل 2020، بهدف التحقق من ضبط الأسعار والتزام كافة المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، وأسفرت الحملات التفتيشية عن توعية 431 منشأة، وإنذار 152 أخرى، وإغلاق منشأتين، وتحرير 46 مخالفة توزّعت أبرزها بين 8 مخالفات ناتجة عن التلاعب ورفع الأسعار، و12 مخالفة نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة، و19 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق التعليمات والارشادات الصادرة من الدائرة والجهات المختصّة لمكافحة الوباء.



كما تمكّنت الدائرة من التعامل مع إجمالي 844 شكوى، كان أبرزها 451 شكوى نتيجة رفع الأسعار، و76 شكوى اتجار بالبضائع المقلّدة أو المغشوشة، وتلقّت كذلك إجمالي 822 بلاغ، معظمها بلاغات بشأن رفع الأسعار بواقع 721 بلاغ، و45 بلاغ نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة منها الكمّامات والمعقّمات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى 34 بلاغ لعدم التزام المنشآت بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية.

وقد انخفضت نسبة الشكاوى الواردة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل مقارنة في بداية الشهر بنسبة 41% وانخفضت البلاغات أيضاً بنسبة 19% بفضل جهود الرقابة والمتابعة الحثيثة على الأسواق ومنافذ البيع على مدار الساعة.



وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أحمد خير البلوشي: "تعمل الإدارة مع شركائها في الجهات الحكومية أمثال إدارة الصحّة العامة في دائرة البلدية والتخطيط بشكل منسجم وتكاملي للرقابة على منافذ البيع، حيث تم تشكيل فريق عمل مُوحّد خلال الفترة الراهنة لتوحيد الجهود واعتماد اشتراطات صحّية موحّدة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، وعقدنا ورش توعوية للمنشآت لشرح الضوابط والاشتراطات والتدابير الواجب تطبيقها للحفاظ على سلامة المجتمع، وتم تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة، كما تعمل الدائرة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومن خلال 25 متطوّع مكلّفين بالرقابة الدورية على المراكز التجارية ومراكز التسوّق لرصد تجاوبها مع التعليمات والتعاميم".



وأضاف: "وظّفنا أحدث الابتكارات والأجهزة والتقنيات الذكية بالشراكة مع المستثمرين في دعم عملية التفتيش الميداني والرقابة كاستخدام الطائرات بدون طيار (درونز) لتعزيز السلامة العامة لأفراد المجتمع، وتركيب الكاميرات الحرارية عند مداخل ومخارج مراكز التسوّق والمراكز التجارية للكشف عن أية إصابات، وتركيب العدّادات الموصولة بشاشات عرض ذكية لرصد أعداد الزوّار والمتسوّقين المتواجدين في المراكز التجارية، بجانب تحديد فئاتهم العمرية، وجميعها أثبتت كفاءتها العالية وفعاليتها في التصدّي للوباء".



وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك تواصل الدائرة تكثيف التفتيش الميداني، وتهيب أصحاب المنشآت والمشاريع إلى عدم المغالاة في الأسعار وتشديد التقيّد بالتدابير الوقائية كاستقبال 30% فقط من السعة الاستيعابية للمنشأة وارتداء الكمّامات والتعقيم الدوري والتباعد الجسدي بين زوّارها واستقبال المحلاّت المعنية للزبائن بمواعيد، وتُنوّه باتّخاذها الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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