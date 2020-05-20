الامارات | مترو دبي يعمل 14 ساعة بدءا من اليوم تماشياً مع ساعات "التعقيم الوطني" الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مترو دبي يعمل 14 ساعة بدءا من اليوم تماشياً مع ساعات "التعقيم الوطني" الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مترو دبي اليوم العمل وفق جدول المواعيد المعدلة تماشيا مع الساعات الجديدة لبرنامج التعقيم الوطني التي تطبيق اعتبارا من اليوم. وسيعمل المترو بخطية الأحمر والأخضر من الساعة 7 صباحاً، حتى الساعة 9 مساء، على أن تكون آخر رحلة على الخط الأحمر من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة الساعة 7:54 مساءً، ومن محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى محطة الراشدية الساعة 7:53 مساءً. وستكون آخر رحلة على الخط الأخضر من محطة الخور إلى محطة مترو الاتصالات الساعة 8:21 مساءً، ومن محطة مترو الاتصالات إلى محطة الخور الساعة 8:20 مساءً.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي اعتباراً من اليوم لتشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، إلى جانب مراكز اسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة.

وسينقل المترو الركاب عبر 54 قطاراً على الخط الأحمر و17 قطاراً على الخط الأخضر خلال ساعات الذروة، لتخدم 46 محطة، كما سيكون زمن التقاطر بين الرحلات خلال ساعات الذروة، دقيقتين و38 ثانية على الخط الأحمر، وخمس دقائق على الخط الأخضر.

وتتناسب مواعيد التنقل بالمترو ووسائل المواصلات العامة مع مواعيد نظام التعقيم الوطني التي تطبق من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي اعتبار من اليوم.

وأكدت الهيئة على وجوب الالتزام بتنفيذ التعليمات والممارسات المعلنة ضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

وأعلنت الهيئة عن مواعيد عمل ترام دبي لتكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، عبر 6 قطارات ترام، تخدم 11 محطة، بزمن تقاطر ثمان دقائق بين الرحلات.

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أما بالنسبة لخدمة حافلات المواصلات العامة داخل المدينة، فسيتم تشغيل 902 حافلة، تبدأ في تقديم خدماتها الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 8 ساءً، وستعمل الحافلات على 142 خطاً، وسيتم خلال ساعات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، تقديم 74 حافلة، تعمل على 13 خطاً هي: 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومي وخاص.

وسيتم أيضا تشغيل 7 خطوط لخدمة وسائل النقل البحري، من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً، فيما سيستمر إيقاف الخطوط السياحية وخطوط قناة دبي المائية، والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة.

وتقدم مركبات الأجرة في دبي خدماتها بصورتها الاعتيادية عبر 10 آلاف و936 مركبة عادية، و7 آلاف مركبة ليموزين، وذلك من الساعة 6 صباحاً، حتى الساعة 8 مساءً، فيما سيتم تشغيل الفين مركبة أجرة ليلا خلال ساعات التعقيم الوطني، على أن يتم طلبها عبر تطبيقي كريم وأوبر.

وسيسمح لخدمة مركبات التنقل المشترك U drive، و Ekar، العمل من الساعة 6:00 صباحاً، حتى الساعة 8:00 مساءً.

أما بالنسبة لمراكز اسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة، فستقدم مراكز اسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، وكذلك 20 مركزاً من مراكز مزودي الخدمة، خدماتها للمتعاملين، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، فيما ستكون مغلقة خلال إجازة عيد الفطر.

وأكدت الهيئة اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الركاب والمتعاملين والموظفين والسائقين، حيث تم وضع منظومة متكاملة لتطهير وتعقيم المرافق وجميع القطارات والحافلات والمركبات والمحطات والمراكز بصورة يومية، إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتوفير بيئة آمنة وسليمة لجميع الركاب والعاملين.

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