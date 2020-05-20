الامارات | مخالفة 255 منشأة غذائية في رأس الخيمة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

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شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 255 منشأة غذائية في رأس الخيمة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية رأس الخيمة عن ارتفاع نسبة التزام المنشآت الغذائية في الإمارة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من 10.6% إلى 85% منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية في 29 مارس الماضي وحتى الشهر الجاري، بفضل جهود التوعية التي قام بها مفتشو البلدية خلال الحملات التثقيفية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق الإمارة.
وقال مدير عام بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مفتشي البلدية نفذوا 770 زيارة تفتيشية منذ تطبيق الإجراءات وحتى الآن، وتمت مخالفة 255 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق ثماني منشآت بعد تكرار مخالفاتها وعدم التزامها بالتعليمات الصادرة من الجهات المحلية والاتحادية.
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