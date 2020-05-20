الامارات | «قضاء أبوظبي» تنفذ 285 رؤية محضونين إلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تنفذ 285 رؤية محضونين إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة القضاء في أبوظبي توسيع نطاق تنفيذ الرؤية الإلكترونية للمحضونين، ليشمل جميع الحالات خلال الفترة الحالية، بما يتيح التواصل بين المحضونين وذويهم عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة أفراد الأسرة وسلامتهم.

وأشارت الدائرة إلى تنفيذ رؤية المحضونين عن بُعد، من خلال تطبيق Webex meet، لـ 285 طلب رؤية إلكترونية، بإجمالي 1004 مستفيدين من تلك الخدمة، وذلك في ظل توفير جميع الإمكانات لإيجاد حلول تمكّن الأسر من التواصل مع المحضونين، للمحافظة على التلاحم الأسري والنسيج الاجتماعي للمجتمع.

ولفتت إلى إتاحة تقديم الطلبات المتعلقة بمراكز رؤية المحضونين من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، لتشمل جميع أنواع الطلبات، التي تم ربطها بمنظومة الحكومة الرقمية عبر المنصات الذكية للدائرة.

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ودعت المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمراكز التي تقدم جميع خدماتها عن بعد، من خلال الوسائل التقنية المعتمدة والتطبيقات الذكية، ضمن الضوابط والإجراءات المتبعة لضمان استدامة الأعمال وجودتها.

جدير بالذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي تتيح خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين، منذ يونيو 2017، للاستفادة من الوسائل الحديثة في التواصل مع المحضون، خصوصاً في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر.

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