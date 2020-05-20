الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من «قرصنة» مواقع ألعاب إلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من «قرصنة» مواقع ألعاب إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي الأهالي إلى ضرورة الحذر عند الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية، التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون، وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب، ما يشكل ضغطاً على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

Advertisements

وأكدت ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة، التي قد تستدرج العملاء إلى عمليات احتيال وسرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news