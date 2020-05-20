الامارات | خيالة شرطة دبي تخالف 969 شخصاً خلال «برنامج التعقيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيالة شرطة دبي تخالف 969 شخصاً خلال «برنامج التعقيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، العميد محمد عيسى العظب، أن خيالة شرطة دبي نفذوا 447 دورية خلال تطبيق برنامج التعقيم الوطني، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس «كورونا»، وخالفت 969 شخصاً لم يلتزموا بالتدابير الاحترازية.

وأوضح أن الخيالة نفذت 447 دورية منذ بدء إجراءات «التعقيم الوطني»، في 26 من مارس الماضي حتى 12 من مايو الجاري، وأسهموا في تعزيز الأمن والأمان في أرجاء الإمارة، ضمن فرق عمل شرطة دبي المختلفة المشاركة في مهام خط الدفاع الأول.

وبيّن أن دوريات الخيالة خالفت خلال فترة التعقيم الوطني 260 مركبة، و969 من المشاة، بينهم أشخاص مخالفون لقرار النائب العام بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار العظب إلى أن فرق الخيالة نفذت مهام التغطية الأمنية لمناطق التعقيم الوطني، وذلك لتمتعها بميزة خاصة تتمثل في قدرتها على الدخول في المناطق الضيقة التي لا تستطيع المركبات الوصول إليها، مشيداً بالجهود الاستثنائية لخيالة شرطة دبي، وإخلاصهم في عملهم بخط الدفاع الأول.

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ويشار إلى أن شرطة دبي تعد من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، إذ تأسس مركز الخيالة في سبعينات القرن الماضي، ثم تحول لإدارة فرعية ثم مركز شرطة الخيالة، وحصل على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية، لتطبيقه أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين بالمركز، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشُّعب.

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مركبة خالفتها دوريات الخيالة خلال فترة «التعقيم الوطني».

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