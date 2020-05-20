الامارات | حمدان بن محمد: أزمة «كورونا» عكست القيم الأصيلة في مجتمعنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: أزمة «كورونا» عكست القيم الأصيلة في مجتمعنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم عكست القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع، ورسّخت تكاتف وتضامن أفراده من مواطنين ومقيمين، لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالاعتماد على تلاحم جميع أفراد ومؤسسات المجتمع في تعاملهم مع الأزمة.

وأشار سموه إلى أن القيم الإنسانية تجلت بوضوح في مجتمع دولة الإمارات خلال التعامل مع أزمة كورونا، مشدداً سموه على مواصلة التدابير والإجراءات التي من شأنها تخفيف التداعيات التي خلّفتها الأزمة على فئات المجتمع المتضررة، ومساعدتها على تجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية، وفي مقدمتها كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والطلبة.

وأكد سمو ولي عهد دبي ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتسخير السبل الكفيلة بتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمة على جميع فئات المجتمع، مشيراً سموه إلى أن الجهود ستنصب خلال المرحلة المقبلة على توفير الدعم المجتمعي للتخفيف من آثار الأزمة، خصوصاً لفئات عدة، مثل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسر المواطنة والمقيمة، وذلك لترسيخ دعائم الأسر المتماسكة، وتقديم كل سبل الحياة الكريمة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه الذي عُقد عن بُعد، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، مع عدد من المديرين العامين للجهات الحكومية في دبي.

وقال سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع: «الحفاظ على التماسك المجتمعي واجب وطني ومسؤولية مشتركة، لا تقل أهميتها عمّا يقدمه جنودنا في الصفوف الأمامية لاحتواء تفشي الفيروس، لتبقى دبي واحة العيش الرغد، وعنواناً للسعادة».

وأضاف سموه: «بإذن الله سنخرج من هذه الأزمة أقوى وأكثر إصراراً، وسنتخطى هذه التجربة الصعبة بتكاتفنا واتحادنا خلف قيادتنا». واطلع سموه على تقرير جاهزية الخدمات التعليمية خلال وبعد مرحلة «كوفيدـ19»، ووضع التعليم عن بعد في مدارس دبي، والذي قدمته هيئة تنمية المعرفة، حيث تناول التقرير استطلاعاً لأولياء الأمور، بحث نقاط التحسين الممكنة لعملية التعلم عن بعد.

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واطلع سمو ولي عهد دبي على التقرير الذي قدمته هيئة تنمية المجتمع، ويتعلق خاصة برعاية كبار السن، وأصحاب الهمم، للتأكد من حصولهم على الدعم اللازم، وضمان الحماية الكاملة لهذه الفئات، وتقديم كل المستلزمات لهم. كما اطلع سموه على تقرير قدمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، يتعلق بصندوق التضامن المجتمعي، والوجبات الغذائية التي يتم توزيعها يومياً، وتناول أهمية تنويع اللغات المستخدمة في وسائل التواصل اللازمة مع فئات المجتمع، لرفع مستوى الوعي خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع تفشي الوباء.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب سموه عن كامل تقديره لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، الذين تحمّلوا مسؤولياتهم تجاه الوطن كشركاء في مواجهة هذا التحدي، كما ثمّن سموه جهود جنود الصفوف الأمامية في مكافحة الفيروس والحد من فرص انتشاره، وما أثمرته هذه الجهود من نتائج مبشرة.

ولي عهد دبي:

• «الجهود ستنصب خلال المرحلة المقبلة على توفير الدعم المجتمعي للتخفيف من آثار الأزمة».

• «بإذن الله سنخرج من الأزمة أقوى وأكثر إصراراً وسنتخطى هذه التجربة الصعبة».

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