الامارات | "طرق دبي" تعلن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تعلن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، إلى جانب مراكز اسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع ساعات التعقيم الوطني التي تبدأ من 8 مساءً حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

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