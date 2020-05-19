الامارات | "التربية" تعلن موعد انتهاء العام الدراسي 2019-2020 للمدارس التي تطبق منهاج الوزارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تعلن موعد انتهاء العام الدراسي 2019-2020 للمدارس التي تطبق منهاج الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن موعد انتهاء العام الدراسي 2019-2020 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.



وقالت "التربية"، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وفقا للتقويم المدرسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية، ينتهي العام الدراسي 2019-2020 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة في 2 يوليو 2020 لطلبة المدارس ويوم 9 يوليو للهيئة الأكاديمية".

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