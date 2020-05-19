الامارات | اللائحة الجديدة لمخالفات الإجراءات الاحترازية.. تعرف إلى العقوبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة الجديدة لمخالفات الإجراءات الاحترازية.. تعرف إلى العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتراوح الغرامات بين 1000 و50 ألف درهم عند مخالفة توجيهات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا . تعرففي المرفق الى لائحة المخالفات والغرامات المتعلقة بفيروس كورونا. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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