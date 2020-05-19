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الامارات | تعرف إلى .. إرشادات الإجراءات الإحترازية خلال عيد الفطر في الإمارات

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دبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت الدولة عن إجراءات احترازية جديدة سيتم تطبيقها بدءا من الأربعاء وذلك في إطار مساعيها لوقف انتشار .

شاهد الدليل الإرشادي خلال فترة عيد الفطر

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شاهد الإجراءات الإحترازية خلال فترة عيد الفطر

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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