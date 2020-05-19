الامارات | تعرف إلى .. إرشادات الإجراءات الإحترازية خلال عيد الفطر في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى .. إرشادات الإجراءات الإحترازية خلال عيد الفطر في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت الدولة عن إجراءات احترازية جديدة سيتم تطبيقها بدءا من الأربعاء وذلك في إطار مساعيها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. شاهد الدليل الإرشادي خلال فترة عيد الفطر Advertisements شاهد الإجراءات الإحترازية خلال فترة عيد الفطر تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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