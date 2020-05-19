الامارات | حمدان بن محمد: تفشي "كورونا" في العالم عكس القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: تفشي "كورونا" في العالم عكس القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماعاً عن بُعد، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مع عدد من المديرين العامين للجهات الحكومية في دبي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد على تقرير جاهزية الخدمات التعليمية، خلال وبعد مرحلة "كوفيد-19"، كما اطلع سموه على تقرير لهيئة تنمية المجتمع، يتعلق خصوصاً برعاية كبار السن، وأصحاب الهمم، وتقرير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي يتعلق بصندوق التضامن المجتمعي.

وقال سموه إن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم عكس القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع، ورسخ تكاتف وتضامن أفراده، من مواطنين ومقيمين، ويجب مواصلة التدابير والإجراءات التي من شأنها تخفيف التداعيات التي خلّفتها الأزمة على فئات المجتمع المتضررة ومساعدتها.

وتابع قائلاً إن الحفاظ على التماسك المجتمعي واجب وطني ومسؤولية مشتركة، لا تقل أهميتها عمّا يقدمه جنودنا في الصفوف الأمامية لاحتواء تفشي الفيروس، لتبقى دبي واحة العيش الرغد، وعنواناً للسعادة.. وبإذن الله سنخرج من هذه الأزمة أقوى بتكاتفنا واتحادنا خلف قيادتنا.

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