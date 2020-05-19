الامارات | الطقس غائم جزئياً غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم جزئياً غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:07 والمد الثاني عند الساعة 00:13 والجزر الأول عند الساعة 41:17 والجزر الثاني عند الساعة 48:06 .

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 53: 08 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الاول عند الساعة 30:14 والجزر الثاني عند الساعة 02:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 26 65 15 دبي 42 28 50 10 الشارقة 42 25 55 10 عجمان 40 27 60 15 أم القيوين 41 24 65 20 رأس الخيمة 40 26 70 25 الفجيرة 38 30 70 20 العين 43 29 40 10 ليوا 45 25 75 15 الرويس 40 26 80 25 السلع 39 27 75 25 دلما 37 26 75 30 طنب الكبرى 38 27 80 25 طنب الصغرى 38 27 80 25 أبو موسى 38 27 80 25 .

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