الدكتور ولاء حجاج رئيسة الجمعية المصرية لمرضي البهاق تعلن عن بدئها مبادرة البهاق مجرد لون



صرحت الدكتورة المصرية ولاء حجاج رئيسة الجمعية المصرية لمرضي البهاق عن بدئها مبادرة #البهاق_مجرد_لون وعن تبني الجمعية لحالات البهاق طبقا لنظام علاجي معين وان الجمعية برئاسة الدكتورة ولاء حجاج تعمل بأكثر من محور ك المحور النفسي ومحور قسم الجلدية وايضا محور العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية

والهليوم نيو ليزر ومن المعروف عن الدكتورة ولاء حجاح عن تخصصها في علاج مرضي البهاق كواحده من اشهر الدكاترة في المجال الطبي في مصر وصرحت قائلة ( ان البهاق مرض مناعي وله عامل نفسي كبير علي المريض ولم يتم اكتشاف اي سبب علمي معروف حتي الأن)

ومن خلال مبادرة #البهاق_مجرد_لون برئاسة دكتورة ولاء حجاج تعلن الجمعية عن امكانيتها لعلاج مرضي البهاق بشكل تجميلي موضعي في ايام قليلة وعن بدئها لتوسع تلك المبادرة في المدارس والجامعات وعلي وسائل التواصل الأجتماعي المختلفة

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