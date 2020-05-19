بيرسون تستضيف سلسلة ندوات ويبنار حول #الواقع_الجديد

أعلنت شركة بيرسون، الشركة التعليمية العالمية الرائدة، عن إطلاق سلسلة من 6 ندوات ويبنار تفاعلية للمعلمين ومدراء المدارس في كافة أنحاء الشرق الأوسط يشارك بها نخبة من ألمع الخبراء وقادة الفكر في المنطقة والعالم، على رأسهم الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دبي.

تغطي هذه الندوات التفاعلية التي تقدمها بيرسون مجانًا طيفًا من الموضوعات المختلفة تشمل: التعليم في عام 2020، أكثر من المدرسة، التقييم والانتقال من مستوى دراسي إلى آخر، التعلم القائم على التجربة، دور الآباء والأمهات في تربية النشء، التدريب أونلاين والتدريب بعيدًا عن الإنترنت في #الواقع_الجديد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الندوات ستقدم نصائح وموارد مفيدة للمعلمين بكافة توجهاتهم لمساعدتهم على دمج التكنولوجيا في طرق تعليمهم وتعزيز التجربة التعليمية والانتقال بها إلى المستوى التالي.

وبهذه المناسبة، علّقت السيدة إيما ويل، نائبة الرئيس - مدارس بيرسون الشرق الأوسط، قائلة: "الانتقال من التعلم في المدرسة إلى التعلم أونلاين وما يتطلبه ذلك من إمكانية الوصول إلى الأدوات والمعلومات الصحيحة لتخفيف الضغط الذي يواجهه التعلم عن بعد خلال هذه الفترة الاستثنائية ليس بالأمر السهل. هدفنا في بيرسون هو إلهام المعلمين وتحفيزهم على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات التي هم في أمس الحاجة لها لإحراز التقدم في حياتهم العملية والعلمية من خلال التعلم. لهذا فإن سلسلة ندوات الويبنار التعليمية التي تحمل عنوان "الواقع الجديد" خطوة فاعلة تهدف إلى دعم المعلمين في رحلتهم الاستكشافية والتعلمية وتزوّدهم بالرؤى المهمة التي تنعكس إيجابيًا على فرص تعلم طلابهم. ونحن سعداء جدًا إذ تلقينا كمًّا هائلًا من الاستفسارات وطلبات التقديم للمشاركة بالندوات وحضورها من قبل الكثير من المهتمين بهذه المواضيع الحاسمة، إذ قام عدد كبير بالتسجيل لحضور أول ندوة ويبنار نعقدها. كما نعتز ونرحب بالمشاركة القيمة من وزارة التعليم."

ومن جهته، صرح الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وأحد المشاركين في أول ندوة ويبنار قائلًا: "لم تتح لنا من قبل أبدًا فرصة مثل هذه لتغيير التعليم. لقد كشف إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 عن نقاط قوة هذه الصروح العلمية، فهي تقرّب بين الناس وتمكّنهم من تكوين صداقات تساعدهم على الازدهار في المدرسة والعمل والحياة. وعندما نبدأ في التفكير في ما سيبدو عليه العالم بعد كوفيد، نستطيع أن نؤكد أننا على يقين من شيء واحد: ما كان يُعتبر جيدًا من قبل في منظور المدارس والجامعات الرفيعة والمتميزة بالتعليم عالي الجودة لا يعني أنه سيظل بالضرورة جيدًا بما يكفي بعد انتهاء هذه الأزمة. ونحن ممتنون لأصدقائنا في بيرسون لهذه الفرصة المهمة للمشاركة في سلسلة ندوات ويبنار رمضان."

تتضمن سلسلة ندوات الويبنار الستة ما يلي:

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التعليم في عام 2020 و #الواقع الجديد، 19 مايو، 4 عصرًا (الخبراء: د. عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دبي؛ كيت أنكيتيل – الرئيس التنفيذي، جي دي آر كرييتيف إنتيليجينس، المملكة المتحدة: راتشل برودي، غلوبال بورتفوليو، المدير، BETT، المملكة المتحدة). تتناول هذه الندوة تأثير كوفيد-19 على التعليم في الشرق الأوسط والعالم ككل. ما هو #الواقع_الجديد؟ كيف يؤثر ما نقوم به الآن على التعليم في المستقبل؟

أكثر من مدرسة في #الواقع_الجديد، 26 مايو، 7 مساءً (الخبراء: دي ماري آشون، مديرة مدرسة غانا الدولية، غانا؛ د. أنوراب سينغ، مدير مدرسة نهرو الدولية، الهند؛ كيرون بيكوك، مدير مدرسة الكويت الإنجليزية، الكويت). الموضوع: أي شكل ستتخذه المدرسة في #الواقع_الجديد وكيف ستنتقل بنا إلى المستقبل؟

التقييم والانتقال من مستوى دراسي إلى آخر في #الواقع_الجديد، 2 يونيو، 7 مساءً (الخبراء: د. أمينة حسين، كبيرة القيمين ومديرة WISE؛ اللورد جيم نايت، المدير العام ورئيس قسم التعليم، TES غلوبال، المملكة المتحدة؛ جيمس نيل، المدير الدولي، GL للتعليم، المملكة المتحدة). الموضوع: لم يتم اختبار أكثر من 1.5 مليار طفل رسميًا خلال عام 2020، حتى الآن على الأقل. احتلت تقييمات المدرسين مركزًا بارزًا على الأجندة مرة أخرى - هل هذا شيء جيد أم لا؟ ما الذي تعلمناه إلى الآن؟ وماذا بعد ذلك للتقييم في #الواقع_الجديد؟

التعلم القائم على التجربة - التعلم خارج الفصل الدراسي في #الواقع _الجديد، 9 يونيو، السابعة مساءً (الخبراء: خافيير لوبيز أنكونا، المؤسس والرئيس، كيدزانيا، المكسيك؛ إيكاترينا ميليخوفا، رئيس قسم تطوير مشاريع الأطفال، متحف البوليتكنيك في موسكو، روسيا؛ جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي السابق، أوبرا دبي). الموضوع: ازدادت أهمية التعلم خارج الفصل الدراسي، فمن الخبرة العملية إلى الزيارات المدرسية، يضيف التعلم خارج الفصل الدراسي استقلالية وتصميم ومهارات حياتية للطلاب. إذن، وفي ضوء ما سبق، ما هي التغييرات التي سيشهدها التعلم بعد كوفيد_19 في #الواقع_الجديد؟

دور الآباء والامهات في تربية النشء في #الواقع_الجديد، 16 يونيو، 7 مساءً (الخبراء: بروفيسور ماجي أتكينسون، مفوضة الأطفال السابقة لإنجلترا، المملكة المتحدة؛ هنري بلاتن، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة GoBubble ، المملكة المتحدة؛ جورجيا توللي، صحفية مستقلة، بي بي سي، عين دبي 103,8، الإمارات العربية المتحدة). الموضوع: احتل الدور الذي يلعبه الآباء والأمهات كمعلّمين مشاركين في العملية التعليمية العناوين الرئيسية خلال أزمة كوفيد-19. ماذا حدث، وما الذي تغير وكيف نتعامل بشكل جماعي مع #الواقع_الجديد؟

أونلاين/ بعيدًا عن الإنترنت. من هو المعلم في #الواقع_الجديد؟ 23 يونيو، 7 مساءً (الخبراء: فيصل علي البلوشي، رئيس الجمعية العمانية لتقنيات التعليم، عمان؛ جانيك أرنائيس، مدير مدرسة دوايت، دبي؛ بروفيسور كولين بيرد، مؤلف، مفكر وخبير ممارس في مجال التعلم بالتجارب). الموضوع: ما هو التوازن الجديد بين التعليم أونلاين والتعلم بعيدًا عن الإنترنت وما هي الآثار المترتبة من وراءه على مهنة التدريس؟ لعل السؤال الأهم في صلب المسألة هو: من هم المعلمون الجدد في #الواقع_الجديد؟



ستضيف ندوات الويبنار البروفيسور د. جير جراوس، الخبير التربوي والمدير التعليمي العالمي لكيدزانيا، ومشاركة نخبة من قادة الفكر في قطاع التعليم وغيره لمناقشة الوضع الراهن للتعليم والتعلّم وتصوره في المستقبل، بالإضافة إلى الدروس التي يمكن تعلمها والاستفادة منها في فترة ما بعد كوفيد-19.

عبّر د. جراوس عن سعادته بالمشاركة في الويبنار قائلًا: "أنا متحمس جدًا لاستضافة #الواقع_الجديد والترحيب بالعديد من أصدقائي قادة الفكر التربويين من جميع أنحاء العالم في هذه الندوات التفاعلية على شكل دردشة خفيفة وغنية بالمعلومات قدر الإمكان، مع التركيز على اهتمامات المعلمين وتوقعاتهم وما يتطلبونه منا خاصة في هذه الفترة. من المرجح أن يكون موضوع المناقشة صعبًا ومليئُا بالتحديات في بعض الأحيان. ستركز الردود على التطلع بتفاؤل إلى غد أفضل وعلى التغييرات التي ستؤثر بالتأكيد على مستقبل أطفالنا."

كما علّق السيد فيصل علي البلوشي، رئيس الجمعية العمانية لتقنيات التعليم، قائلًا: "واقع الحال من المحال مقولة تعلمناها ونحن صغار. واليوم ونحن في عصر هذا الوباء العالمي، نعي أكثر من أي وقت مضى بأن ما ألفناه من واقع التعليم أصبح من الماضي وأن هذا الوباء العالمي فرض تغييرًا على مختلف الأنظمة والقطاعات والمؤسسات التعليمية عالميًا. ونحن على يقين الآن بأن ما فرضته هذه الجائحة على التعليم من تغيير لن يكون طارئأً أو مؤقتاً إنما واقعاً جديداً سنعتاد عليه. ولذلك تتضافر الجهود الآن بين مختلف المؤسسات التعليمية إقليمياً ودولياً لتحليل المبادرات التعليمية التي تم طرحها أثناء هذه الجائحة والعمل على التخطيط لواقع ومستقبل جديد للتعليم في الشرق الأوسط والعالم." وأضاف البلوشي، "تأتي سلسلة جلسات #الواقع_الجديد الحوارية المباشر استجابة لتساؤلات المجتمع التعليمي عن المتغيرات المتوقعة في التعليم أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد. ويسعدني ويشرفني أن أشارك نخبة من القادة والمفكرين في مجال التعليم لمناقشة تأثير كوفيد-19 على التعليم في الشرق الأوسط وعالمياً ومستقبل التعليم في الفترة ما بعد كوفيد-19 وواقع القياس والتقويم والدور المستجد للمدرسة والمعلمين وأولياء الأمور."

تم تصميم سلسلة #الواقع_الجديد من بيرسون لدعم المدارس والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط في هذا الوقت العصيب بهدف إنشاء مناقشات محفزة للتفكير وطرق مبتكرة لتحسين نتائج التعليم في المدارس أثناء وبعد انتهاء كوفيد_19.