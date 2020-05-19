هواوي تحقق مبيعات بمليون درهم في أول نصف ساعة فقط خلال الحدث الرقمي لتنزيلات العيد المباشر

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن نجاح أول حدث رقمي مباشر وتفاعلي للمستهلكين بمناسبة العيد، حيث وصلت الصفقات إلى مليون درهم خلال النصف ساعة الأولى فقط من الحدث الذي عقد مساء الاثنين.

وتعاونت هواوي مع لاعب كرة القدم الإماراتي الشهير عادل جمال، في الحدث الذي شهد انضمام أكثر من 100,000 شخص إلى البيع المباشر لتصل التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى 1.68 مليون تعليق. وشكّل الحدث مبادرة فريدة من هواوي مع النمو المتزايد بالتوجه نحو التجارة الإلكترونية والرقمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وخلال الحدث الذي عقد الليلة الماضية، استمتع المستهلكون المشاركين من جميع أنحاء دولة بخصومات وصلت إلى 80% على مجموعة واسعة من أجهزة هواوي. وفي الوقت الذي يسعى فيه المستهلكون إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، نظمت هواوي الحدث الرقمي في الفترة التي تسبق الاحتفال بالعيد وذلك ضمن أهدافها بدعم المستهلكين خلال هذه الأوقات الصعبة بخصومات غير مسبوقة على مجموعة واسعة من المنتجات.

Advertisements

بدوره، قال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "يشكل الحفاظ رضا العملاء أحد أولوياتنا في هواوي ويأتي في صميم كل ما نقدمه، ونحن سعداء بالمشاركة الكبيرة في أول حدث رقمي ومباشر مساء الإثنين، والذي يأتي تنظيمه في إطار جهودنا لدعم المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة مع خصومات غير مسبوقة تصل إلى 80٪".

وأضاف: "يعتبر الوصول إلى رقم قياسي للمبيعات يبلغ مليون درهم في أول 30 دقيقة فقط من الحدث، دليل بارز على مدى شعبية الأحداث المباشرة عبر الإنترنت مع المستهلكين. وقد استفاد المتسوقون من العروض على المنتجات سواء لهدايا العيد أو للاستخدام الشخصي، وتمكنوا من القيام بذلك من منازلهم".

واختتم: "تواصل هواوي جهودها في الاستثمار في البحث والتطوير على المستوى العالمي والإقليمي وتصنيع المنتجات التي تعرض الابتكارات المتقدمة، وفي الأشهر المقبلة، سنستمر في سعينا نحو التركيز على سلامة عملائنا وراحتهم أولاً وتقديم طرق مبتكرة لعرض تقنياتنا المتطورة".

وفي الوقت الذي يتم فيه تشجيع المقيمين في دولة الإمارات على البقاء في منازلهم، فإن عدد متزايد من المستهلكين يفضلون الآن شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت. وتواصل هواوي العمل على هذا التحول بهدف جعل العملية مريحة للعملاء قدر الإمكان.