الامارات | 285 رؤية إلكترونية للمحضونين عبر الاتصال المرئي بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 285 رؤية إلكترونية للمحضونين عبر الاتصال المرئي بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 مايو 2020

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، توسيع نطاق تنفيذ الرؤية الإلكترونية للمحضونين، ليشمل جميع الحالات خلال الفترة الحالية، بما يتيح التواصل بين المحضونين وذويهم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة.

وأشارت الدائرة، إلى تنفيذ رؤية المحضونين عن بُعد من خلال تطبيق (ًWebex meet) لنحو 285 طلب رؤية إلكترونية، بإجمالي 1004 مستفيدين من تلك الخدمة، وذلك في ظل توفير جميع الإمكانات لإيجاد حلول تمكن الأسر من التواصل مع المحضونين للمحافظة على التلاحم الأسري والنسيج الاجتماعي للمجتمع.

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ولفتت إلى إتاحة تقديم الطلبات المتعلقة بمراكز رؤية المحضونين من خلال موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، لتشمل جميع أنواع الطلبات، والتي تم ربطها بمنظومة الحكومة الرقمية عبر المنصات الذكية للدائرة.

ودعت جمهور المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمراكز التي تقدم جميع خدماتها عن بعد من خلال الوسائل التقنية المعتمدة والتطبيقات الذكية، ضمن الضوابط والإجراءات المتبعة لضمان استدامة الأعمال وجودتها.

يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي، تتيح خدمة الرؤية الإلكترونية للمحضونين منذ يونيو 2017 للاستفادة من الوسائل الحديثة في التواصل مع المحضون خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر.

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