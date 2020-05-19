الامارات | مليونا درهم لدعم الصيادين في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا درهم لدعم الصيادين في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مكرمة مالية قيمتها مليونا درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد، من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، على أن يبدأ الصرف قبل عيد الفطر المبارك.

تأتي المكرمة ضمن خطط تحفيز المواطنين على مزاولة المهنة والاهتمام بالصيادين، والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة وتسخير كل الإمكانات لتسهيل أمورهم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وقال رئيس مكتب سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، إن إدارة الجمعية بادرت، مع الظروف الراهنة، باتخاذ إجراءات وخطوات لدعم الصيادين.

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