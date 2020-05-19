الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تسهيل»

قال متعامل إنه تقدم بطلب منذ نحو أسبوعين إلى بنك محلي للحصول على فترة سماح لسداد دفعة من القرض دون دفع رسوم إضافية لمدة شهر فقط، مراعاة للظروف الناجمة عن مواجهة فيروس كورونا، لكن البنك لم يرد على الطلب.

رسوم

طالب متعاملون شركات إدارة العقارات ومُلاك المباني السكنية، بعدم فرض غرامات على الدفعات المتأخرة، وإعادة جدولتها من دون رسوم لمدة شهرين على الأقل، لافتين إلى أن هذه التسهيلات تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم وهي مصلحة الطرفين.

تعقيم

وفّرت مراكز تسوق في أبوظبي كمامات للوجه وقفازات ومواد لتعقيم الأيدي لكل روّادها، حيث يقوم متطوعون بتقديم هذه المستلزمات على المداخل الرئيسة لهذه المراكز.

تجمعات

لاحظ سكان في إمارات شمالية، وجود تجمعات لعمال من جنسيات مختلفة، وهم يتشاركون جلسات فوق المسطحات الخضراء على جوانب الطرق من دون أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات.

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معقمات

طالب قراء بإلزام صالونات الحلاقة بتوفير معقمات للأيدي، لاستخدامها عند ملامسة الأسطح، مشيرين إلى أن الصالونات تعتبر بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات، لكن كثيراً منها لا توفر المعقمات بسبب ارتفاع أثمانها.

أسعار

لاحظ قراء تفاوتاً واضحاً في أسعار الكمامات التي تتشابه في المواصفات، بطريقة غير مبررة، وقال قارئ إنه اشترى عبوة تحتوي على 50 كمامة بـ64 درهماً من مركز تجاري، في حين أن سعرها في متجر آخر معروف يصل إلى 84 درهماً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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