الامارات | تحذير حكومي من توزيع العيديات على الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير حكومي من توزيع العيديات على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، على ضرورة الالتزام بعدم توزيع العيديات من العملات الورقية الجديدة، على الأطفال أو أي من أفراد الأسرة، أو صرف العملات من المصارف واستبدالها بعيدية عبر الطرق الإلكترونية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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