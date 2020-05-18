الامارات | تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 رمضان ، مع استمرار فتح محال ومراكز بيع المواد الغذائية والجمعيات والصيدليات، والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مشدد.

وأشار – خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لحكومة الدولة – إلى أهمية تقييد كافة المحال بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، وخصوصاً نسبة الـ30% من السعة الإجمالية للمحال، وفتح المراكز التجارية والمولات من 9 صباحاً وحتى 7 مساءً.

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