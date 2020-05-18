الامارات | 832 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وارتفاع حالات الشفاء إلى 9577 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 832 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وارتفاع حالات الشفاء إلى 9577 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، أن إجمالي عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ف الدولة بلغ 832 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 9577 حالة شفاء، ووفاة 4 أشخاص، منوهة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس حتى الآن بلغ 224 شخصاً، فيما يخضع للعلاج 14 ألف و389 شخصاً . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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