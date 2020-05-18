دي أكس باي تطلق أول تطبيق للتجارة الإلكترونية بين الشركات في الإمارات

أعلنت دي أكس باي (DXBUY)، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة المخصصة لشركات التجزئة الصغيرة والمتوسطة، والأطعمة والمشروبات، عن إطلاق منصتها رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا الإعلان بعد توفر خدمات دي أكس باي لنخبة محدودة من المستخدمين لما يقارب ستة أشهر خلال المرحلة التجريبية الناجحة، لتصبح خدمات الشركة وميزاتها متوفرة الآن لجميع الشركات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنزيل التطبيق والتسجيل. تم تصميم تطبيق دي أكس باي للتجارة الإلكترونية خاصة للهواتف المحمولة لتبسيط عملية الشراء من خلال توفير عامل الراحة للمستخدمين وتمكينهم من التحكم والاختيار.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن دي أكس باي قد تأسست من قِبل الأخوين رضوان وعدنان الزبيري، رائدا الأعمال الناجحين الذين يتمتعان بخبرة راسخة في هذا المجال. تأكد الأخوان عند تصميم التطبيق من مراعاة ملاءمته للهواتف المحمولة لتسهيل عمليات الشراء اليومية وتسريعها وجعلها أكثر ذكاءً وأقل تكلفة لمشتري التجزئة، وتحقيق رسالة دي أكس باي في سد الفجوات القائمة في سلسلة التوريد وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات بوضع أكبر عدد ممكن من البائعين والعلامات التجارية على منصة واحدة. يُمكّن التطبيق المشترين من استلام مشترياتهم في الوقت المناسب وبتكلفة فعالة، وكذلك تقليل مخزونهم وبذلك توفير التكاليف الإضافية المنوطة بمساحات التخزين.

تستفيد منصة دي أكس باي من آلية التكنولوجيا القائمة على البيانات للعمل بكفاءة عبر نطاق واسع من الفئات ذات الحجم الكبير ومعاملات القيمة المنخفضة من خلال تحسين تكلفة المبيعات والخدمات اللوجستية، كما تدعم الشركات المصنعة المحلية وتجار الجملة وأصحاب العلامات التجارية لتنسيق عملياتهم وتمكينهم من تكوين رؤية أوضح حول منتجاتهم وفئاتها المختلفة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عدنان الزبيري، الرئيس التنفيذي لشركة دي أكس باي قائلاً: "حتى في وقتنا الحالي، ومع ما يشهده العالم حاليًا من تقدم تكنولوجي كبير، إلا أن معظم مقرارات الشراء تظل غالبًا قرارات تلقائية وعفوية. يعمل تطبيقنا كسوق ملائم وأداة مقارنة تستند إليها الشركات لاتخاذ قرارات شراء موزونة، مع توفير رؤية واضحة لأنماط الشراء لكل من المستهلكين والبائعين."

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ومن جهته، علق السيد رضوان الزبيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في دي أكس باي قائلاً: "مع تقدم التكنولوجيا وتغيير تفضيلات المستهلكين، تتطلع الشركات باستمرار إلى تجربة تسوق أشبه بتجربة المستهلكين عند شرائهم من الشركات الأخرى. نجحنا من خلال تطبيق دي أكس باي السلس ومجموعة المنتجات الشاملة والتسعير الديناميكي بتعزيز مستوى التجارة الإلكترونية ومعاملات البيع والشراء بين الشركات المختلفة."

تم تنزيل تطبيق دي أكس باي (DXBUY) من قبل أكثر من 2,000 شركة خلال المرحلة التجريبية، نجح خلالها التطبيق في تنفيذ أكثر من 12,000 طلب في الأشهر الخمسة الأولى ونال ثقة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك محلات البقالة والأسواق الصغيرة والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى عدد من المغاسل ومحلات الأجهزة وشركات التوريد وخدمات التنظيف.

وأضاف السيد عدنان، "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى نسبة اختراق للهواتف المحمولة في العالم، وقد تم تحديد التجارة الرقمية كأولوية حكومية في رؤية الإمارات 2021. لقد انطلقنا في سوق واعد في الوقت الملائم في فترة كانت فيها المعاملات في هذا المجال شبه معدومة على الإنترنت، ومن المشجع جدًا أن استجابة المستخدمين الأوائل لتطبيقنا كانت إيجابية للغاية. في دي أكس باي، نؤمن أن مستقبل التجارة الرقمية هو الآن!"

تخدم المنصة الآن الشركات في دبي والشارقة وعجمان مع وجود خطط لإضافة محفظة منتجات جديدة لتشمل التوريد للمكاتب والمدارس وصالونات السبا والمراكز الصحية. تهدف منصة دي أكس باي إلى التواجد في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2020، كما تتطلع الشركة إلى تعزيز تواجدها في المستقبل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.