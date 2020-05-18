جميرا النسيم يعيد افتتاح شاطئه الساحر لتجربة إقامة مثالية تحت أشعة الشمس الدافئة

: تزامناً مع توجه دبي إلى إعادة فتح شواطئها الخاصة، بوسعكم اليوم التخطيط لتجربة إقامة استثنائية في فندق جميرا النسيم بشاطئه الخاص الممتد على مسافة 2 كيلومتر ويوفر إطلالات خلابة على برج العرب جميرا، شريطة الالتزام بمجموعة صارمة من الإجراءات الاحترازية.

فاعتباراً من اليوم، يمكن لنزلاء جميرا النسيم التمتع بأشعة الشمس الدافئة وصوت الأمواج الباعث على الاسترخاء وظلال أشجار النخيل، وذلك في مواقع مخصصة تحافظ على خصوصيتهم وتضمن لهم الهدوء والسكينة وقضاء فترة ما بعد الظهيرة وسط أجواء تجدد نشاطهم وحيويتهم.

وعملاً بالتوجيهات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعنية، يلتزم الفندق بكافة تعليمات وممارسات التباعد الاجتماعي بما فيها نسب الإشغال المحددة؛ وفحص درجات حرارة الزوار عند الوصول؛ والفصل ما بين أسرّة التشمس لمسافة مترين؛ وضمان ارتداء جميع الزوار للكمامات أثناء تنقلهم في المناطق العامة.

يوفر الفندق العصري المطل على الشاطئ مجموعة غنية من المرافق الاستثنائية، بدءاً من الغرف أو الأجنحة العصرية الأنيقة التي تلبي جميع احتياجاتهم؛ والإطلالات الخلابة على برج العرب جميرا. ويمكن للعائلات اختيار الجناح العائلي الفسيح الذي يضم غرفة معيشة منفصلة ومساحة خارجية وإطلالات خلابة على الخليج.

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ويمكن لنزلاء فنادق مدينة جميرا وزوارها الخارجيين تناول أشهى الوجبات في مطعمي "كايتو" و"روك فيش" في جميرا النسيم؛ وفي مطعم "شيمرز" اليوناني الشهير الذي يوفر لزواره جلسات خارجية مميزة على شاطئ جميرا ميناء السلام. وبموقعه الفريد على السطح المطل على مرافق الفندق الساحرة، يقدم مطعم "كايتو" مفهوماً استثنائياً يشتهر باسم "نيكي" ويمزج بين المأكولات البيروفية واليابانية وهو من ابتكار الشيف كريستيان غويا. ويمكن للزوار الباحثين عن أجواء متميزة للاسترخاء على الشاطئ تناول أشهى المأكولات في مطعم "شيمرز" الذي يبعد عن امتداد الشاطئ الخلاب مسافة قصيرة مشياً على الأقدام؛ أو في مطعم "روك فيش"، مفهوم جميرا النسيم المميز لأشهى المأكولات البحرية المستوحاة من فنون الطهي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وعلى مدار أشهر الصيف، يقدم "روك فيش" مجموعة رائعة من المطاعم المصغرة، وقد بدأ طهاة مطعم "فيكا" بتقديم أشهى المأكولات اعتباراً من اليوم. وللباحثين عن تجربة استرخاء شامل، يوفر جميرا النسيم لزواره الاستمتاع قائمة مأكولات واسعة مخصصة للغرف وتشمل أطباقاً من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم الفندق عروضاً حصرية تتيح للزوار الاستمتاع بمجموعة من التجارب المميزة، وتشمل باقته الحالية حسومات تصل حتى 40% على حجوزات الإقامة وبأسعار تبدأ من 750 درهماً لليلة الواحدة شاملة وجبتي الفطور والغداء أو العشاء مجاناً في مطاعم مختارة، وتشمل العروض دخولاً غير محدود إلى حديقة وايلد وادي المائية (بمجرد إعادة افتتاحها). ولإجراء الحجوزات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: jumeirah.com/janultimatestaycation أو التواصل مع قسم الحجوزات عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو هاتف رقم:800 58634724 .

أما بالنسبة للزوار غير النزلاء والراغبين بتجربة رائعة يتناولون فيها أشهى المأكولات وسط إطلالات خلابة على الشاطئ والبحر، فيمكنهم الحجز في مطاعم "كايتو" و"روك فيش" عبر الاتصال على 044323232.

تأتي صحة وسلامة جميع نزلاء وزوار فنادق ومنتجعات جميرا والعاملين فيها على رأس قائمة أولويات مجموعة جميرا. وتزاول فنادقنا ومطاعمنا نشاطها في ظل التزام كامل وصارم بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في منشآتها.