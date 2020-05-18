مؤسسة حمدان التعليمية توقع شراكة استراتيجية لدعم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"

وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء "صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم الإيسيسكو" لدعم أهداف المنظمة التعليمية.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالإيسيسكو الذي انطلق تحت عنوان "المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ – كوفيد 19".

ووقّع الاتفاقية كل من معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ممثلاً عن مؤسسة حمدان التعليمية، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسسكو، كما شهد التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار المرجعي والأسس المبدئية بشأن اتفاق الطرفين على تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال التعليم، حيث اتفق الطرفان على التعاون للمساهمة في دعم جودة التعليم وتعزيزها في الدول الإسلامية، وحددت الاتفاقية الجوانب المؤسسية للتعاون وتفاصيل المشروعات والمبادرات الحالية والمستقبلية.

ومن جهته، أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، إن الاتفاقية هي ثمرة جهد وشراكة استراتيجية ممتدة بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة الإيسسكو ترمي إلى بناء الإنسان ورعاية الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي، والارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والمهارات الضرورية وكافة الممكنات من أجل مساهمتهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر للأمة.

وقال معاليه: "نسعى بالتعاون مع منظمة الإيسسكو إلى تعزيز مبادرات التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والتوسع في الشراكات الإقليمية والعالمية من أجل مواكبة المستجدات العالمية والنهوض بالتعليم إلى آفاق التحديات التي تواجهها المجتمعات، فالمعرفة قوة وجودة المعرفة تفوقٌ وريادة".

وخلال حديثه أعلن معالي الحمادي عن إطلاق الدورة الثانية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي (2020-2021)، وتخصيص هذه الدورة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19).

صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم الإيسيسكو

وتضمنت الاتفاقية إنشاء صندوق عام مخصص يُطلق عليه "صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم الإيسيسكو"، يطور الطرفان بالتضامن من خلاله مشروعات تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مجال التعليم.

وتنص الاتفاقية على تبادل الطرفين الأفكار والوثائق والمعلومات العامة، كما يحددان مشروعات ملموسة للتعاون بما يحقق المصالح المتبادلة لكلا الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، تم إطلاقها عام 2017 بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وتهدف إلى تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وتحديدا من أجل تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

وتُمنح الجائزة كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وتصل قيمتها إلى 300 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي يتم توظيفها في تطوير العمل الخيري، وخاصة دعم المنشآت التربوية.