الامارات | 5 % زيادة في نفايات أبوظبي الغذائية خلال النصف الأول من رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % زيادة في نفايات أبوظبي الغذائية خلال النصف الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مايو 2020

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن جمع ما يقارب الـ 46.67 طن من النفايات العامة خلال النصف الأول من شهر رمضان، معظمها نفايات غذائية، بمعدل يومي وصل إلى 3.11 طن، ومعدل زيادة عن الأيام العادية بنسبة تصل إلى 5%.

وأوضح»تدوير«، أنه ضاعف جهوده خلال شهر رمضان، على مستوى تقديم خدمات جمع ونقل النفايات وخدمات النظافة العامة والتعقيم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً كوفيد-19، حيث تعمل فرق المركز على تفريغ أكثر من 150 ألف حاوية بشكل يومي على مدار الساعة، بمختلف أحجامها في كافة انحاء إمارة أبوظبي، ونقلها إلى أماكن التخلص المعتمدة لدى المركز، ليتم معالجتها بأحدث الطرق العالمية المناسبة.

وكانت»تدوير" قد استعدت لاستقبال الشهر الفضيل، بخط مُحكمة تم تبنيها منذ بداية الشهر، راعت فيها الظروف الاستثنائية التي تعيشها الإمارة بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث ركزت على مضاعفة كافة الجهود لضمان السيطرة السريعة على كافة النفايات والتخلص منها في أوقات قياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على الفترتين المسائية والصباحية التي تتزامن مع وجبتي الإفطار والسحور بشكل يومي، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة والمظهر الحضاري والجمالي لإمارة أبوظبي.

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وتعتمد تدوير في ظل الأوقات الحالية على التفريغ المتواصل للحاويات باستخدام مركبات جمع النفايات الضاغطة في الإمارة، والتي يصل عددها إلى 211 مركبة ضاغطة، إلى جانب الاعتماد على فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة ويضم مشرفين وسائقين وعمال الكنس والنظافة، يصل عددهم إلى 7000، الذين يعملون وفقاً لإجراءات الوقاية المتبعة في ظل الوضع الصحي الطارئ بسبب كوفيد 19 المُستجد.

وتخصص تدوير فريق مميز للعمل ضمن برنامج التعقيم الوطني، الذي يتواصل في كافة أنحاء الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، حيث تم اتباع مضاعفة الإجراءات لخدمة خيم الفحص الخاصة بفيروس كورونا المُستجد، والمتواجدة في مناطق البر الرئيسي كالوثبة والمصفح ومدينة زايد في الظفرة ومنطقة الهيلي في مدينة العين وغيرها، من خلال توفير الحاويات اللازمة، ومداومة نقل النفايات الطبية فيها ومعالجتها بشكل سريع يضمن الحفاظ على سلامة مجتمع إمارة أبوظبي وحماية بيئته من كافة الملوثات والمخاطر الصحية.

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