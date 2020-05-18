الامارات | "شرطة دبي" ترصد مخالفات التباعد ودرجة حرارة المارة بكاميرات المراقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة دبي" ترصد مخالفات التباعد ودرجة حرارة المارة بكاميرات المراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورت شرطة دبي أنظمة المراقبة الذكية لديها في الشوارع لتستطيع قياس درجة حرارة المارة والتأكد من التزامهم بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة من خلال كاميراتها التي تدار وفق منظومة "عيون".

وقال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي خلال حلقة نقاشية عقدت عن بعد حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة فيروس كوورنا" إن شرطة دبي تحرص على تسخير أحدث التقنيات في إطار عملها بالخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، ومنها جهاز الاستشعار الحراري لقراءة حرارة الناس بشكل سريع ودقيق واستخدام هذه التقنية عبر قاعدة المراقبة العملاقة التي طورتها وأسستها دبي من خلال الكاميرات المنتشرة في كافة أرجاء المدينة، ودمج تلك التقنيات للاستفادة منها في قراءة درجة حرارة المارة إلى جانب المهام الأساسية من تتبع وتعرف على المطلوبين ومراقبة الحركة الأمنية والمرورية التي أسست منظومة عيون لأجلها.

وأشار إلى أن نظام الاستشعار الحراري يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي في تغذية كاميرات المراقبة التي تدار وفق منظومة "عيون" لرصددرجة حرارة المارة ورواد الأماكن العامة والمراكز التجارية.

وأوضح أن منظومة عيون طورت بشكل رئيس لتوفير الدعم التقني للقطاعات الجنائية والمرورية والسياحية، في الإمارة، وتتيح إمكانية التعرف على المطلوبين من خلال خاصية قراءة الوجوه بوساطة الكاميرات، فضلاً عن تحليل السلوكيات وقراءة لغة الجسد، لكن في ظل انتشار فيروس كورونا تم تحديث المنظومة لتلعب دوراً مساعداً في عمليات المكافحة بشوارع الإمارة.

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واشار إلى اختبار قدرة النظام الذكي الذي يتحكم في الكاميرات على رصد مخالفات التباعد الاجتماعي، من خلال تحديد المسافات الفاصلة بين الأشخاص في المراكز التجارية والأماكن العامة، بواسطة الذكاء الاصطناعي وفي حالة رصد أي تجاوز يتم على الفور إرسال تنبيه إلى إدارة التحكم لاتخاذ اللازم.

وأوضح أنه يجري العمل حالياً كذلك على تغذية منظومة الذكاء الاصطناعي بالخوارزميات اللازمة لتوقع موعد انتهاء هذه الجائحة.

وأكد أن شرطة دبي لديهاخريطة طريق استراتيجية حتى 2021 لتقديم جميع أنواع الحلول التقنية والبرامج والتطبيقات لتغذية قطاعات مختلفة، منها خدمة العملاء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد احتياجات الناس، وثانياً: إدارة الأزمات، وإدارة الموارد البشرية ومنظومة العمل في شرطة دبي.

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