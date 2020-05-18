الامارات | محمد بن راشد يعزي أحمد الحاج الحبروش فى وفاة والدته

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعزي أحمد الحاج الحبروش فى وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واجب العزاء فى وفاة المرحومة والدة السيد أحمد الحاج عبد الله الحبروش. وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي أجراه مع السيد الحبروش عن صادق تعازيه ومواساته لأنجال وذوى الفقيدة راجيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها جميل الصبر وحسن العزاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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