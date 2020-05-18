شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون حكوميون يتحدثون الليلة مباشرة عن آخر التطورات وأهم القرارات المتعلقة بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد حكومة الإمارات، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، "إحاطة إعلامية جديدة للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سيتحدث مسؤولون حكوميون عن آخر التطورات وأهم القرارات المتعلقة بالتعامل مع الوباء. وتنقل الإحاطة قنوات التلفزيون الرسمية للدولة كما ستبث عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ"الإمارات اليوم". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مسؤولون حكوميون يتحدثون الليلة مباشرة عن آخر التطورات وأهم القرارات المتعلقة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.