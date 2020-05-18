الامارات | امرأة تنتقم من زوجها الشاب بعد زواجه من أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تنتقم من زوجها الشاب بعد زواجه من أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقول قارئ: "أنا شاب في بداية الثلاثينات، امتاز بالقوة البدنية وأيضاً وضعي المادي أكثر من جيد جداً، ولدي زوجة ورزقني منها الله بالأبناء، لكن رأيت في نفسي القدرة على أن أتزوج من امرأة ثانية، وقابلت بنت الحلال، وتزوجتها، وبكل أمانة، قررت أن أخبر زوجتي الأولى، فهذا حقها في أن تعرف أني تزوجت، رغم تخوفي من ردة فعلها وغيرتها، وهو ما حدث بالفعل، حيث بدأت في اختلاق المشكلات وتتطاول علي، وكنت أصبر، وأقول أن ما تقوم به هو بدافع الغيرة، والحمدلله أنجبت من زوجتي الثانية، ولكن ردة فعل زوجتي الأولى كانت قوية عندما علمت بخبر ولادة زوجتي الثانية، حيث جن جنونها، وهددتني أنها سوف تعد لي عملا أعجز فيه، وافقد رجولتي، ولا اقدر أن أطالع وجه زوجتي الثانية، ومن يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماماً مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن".

ويسأل مستغربا "أنا لا أزال شابا، أتمتع بالقوة وأتمرن رياضة يوميا، ولا آخذ أية مقويات أو منشطات حتى لا يخمن أحد أنها السبب وراء ضعفي"، متابعا بالقول "نصحني أحد اقاربي المخلصين مراجعة أحد المشايخ، حيث قال إن السبب وراء ذلك هو عمل معمول لي من زوجتي الأولى، وقد عجز من قمتم بمراجعتهم فك هذا العمل".

ويختتم قصته بطلب النصيحة، ويريد أن يقاضي زوجته الأولى، في الوقت الذي تنكر فيه تمام أنها قامت بهذا الفعل، وأن ما تفوهت به في البداية، كانت ردة فعل غضب على زواجه من أخرى".

بداية يوجه المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، كلامه إلى السائل بالقول "أنت إلى الآن في مقتبل العمر، وفي ذروة شبابك، ويعز عليك أن تكون بهذا الشكل – بمعنى عديم القدرة على اقتضاء حقك الشرعي – لكن الأمر المستغرب، هو أنك رغم أنك رياضي وشاب، لكن نفسيتك ضعفت إلى هذه الدرجة وسلمت أمرك للأوهام؟.

Advertisements

ويضيف الشريف أن "المرأة سواء تزوجت عليها أو لم تتزوج عليها، عاطفية، وغالباً ما تدافع عن نفسها بلسانها، وذلك لأنها أبسط من العقد المكون منها الرجال عموماً، المرأة يمكن لها أن تقول وتهدد، ولكن يعز عليها أن تضر، خاصة إن أحبت في يوم من الأيام، أو كانت تحب، نعم لكل قاعدة شواذ، لكن هؤلاء الشواذ يقدمون مصالحهم المادية على أي شيء آخر، وتكون نفسياتهم والعياذ بالله ليست نفسيات بشر أسوياء، أنت يا عزيزي السائل، كم كنت بحاجة إلى أن تدخل كلام أم أولادك من هذه الأذن وتخرجها من الأخرى، ولا تأخذ الكلام على نفسك ونفسيتك وتدمر شبابك مثل ما قلت، وطبعاً بإذن الله ما في شيء تدمر ولا شيء، وعليك مراجعة طبيب نفسي قبل ما تلجأ للمشايخ أو مدعيين المشيخة، لأن اليوم الصادق منهم قليل جداً، وحاول تراجع وتفحص أيضاً نفسك بشكل عضوي بالتزامن مع مراجعة الطبيب النفسي، يمكن يكون هناك السبب".

ويتابع الشريف " أما إذا ثبت فعلاً أن زوجتك من هذا النوع رغم أنها حلفت لك مثل ما ذكرت أنها ما تفعل هذه الأعمال، فلك الحق أنك تشتكيها وتقاضيها، موضحا أن المشرع الجنائي غلظ عقوبة إتيان الشخص أفعال السحر والشعوذة سواء بنفسه أو بالاستعانة بمن يمارسونه من السحرة المشعوذين والدجال، وقرر أنه: " 1- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل" فإذا ما تم هذا الفعل عن طريق الاستعانة بالسحرة والمشعوذين، عوقب هذا الشخص، فضلاً عن العقوبة المقررة لمن استعان به، بأنه: يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اســتعان بســاحر بقصــد التأثيــر في بــدن الغيــر أو قلبــه أو عقلــه أو إرادته.

" فاذا كنت مصمم وثبت في يقينك ان زوجتك ضروك فممكن تقدم الشكوى الجزائية ضد زوجتك الأولى، و لك أن تثبت قيام هذا الجرم في حقها بكافة طرق الاثبات، ومنها شهادة الشهود .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news