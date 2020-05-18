الامارات | خطة استباقية وراء توفير احتياجات الإمارات من الغذاء خلال أزمة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة استباقية وراء توفير احتياجات الإمارات من الغذاء خلال أزمة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي أن حكومة الإمارات تصرفت بشكل استباقي لضمان توفير كافة احتياجات الدولة من الغذاء ليس خلال أزمة كورونا فقط، ولكن لمدة عام كامل، وذلك بمجرد الإعلان عن انتشار الفيروس وقبل اعتباره جائحة عالمية.

وقال خلال جلسة رمضانية افتراضية تحت عنوان " كورونا - ما بين اليوم وغداً" إنه تم تشكيل فرق عدة للتعامل مع الموقف، ووجدنا تعاوناً رائعاً من قبل الجمعيات التعاونية، وتولت إحدى الفرق مسؤولية السلع سريعة التلف مثل الخضروات والفواكه، ولم نواجه إشكالية إلا في سلعة واحدة فقط خلال ثلاثة ايام هي "البصل" وتم توفيرها مباشرة ما ساهم في انخفاض أسعارها على الفور.

وأضاف "ما لا يعرفه الكثيرون أن الإمارات ليس لديها ما يكفي احتياجاتها من الغذاء فقط، ولكنها توفر إمدادات لدول أخرى، مؤكداً أن ما فعلته الحكومة في هذا الجانب يمثل نموذجاً سوف يحتذي به الجميع.

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