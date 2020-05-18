الامارات | بلدية دبي توضح الموقف من افتتاح الحدائق الكبرى في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي توضح الموقف من افتتاح الحدائق الكبرى في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري إن البلدية ارتأت عدم فتح الحدائق الكبرى في الإمارة خلال أيام عيد الفطر، وذلك كإجراء احترازي لمنع التجمعات والاختلاط في هذه الفترة . مؤكدا ان "خيار البقاء في المنزل ما زال هو الأفضل والأسلم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع مع ضرورة التقيد باجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وأضاف أن منشآت البلدية في الساحات الداخلية بالمناطق السكنية سوف تفتح في العيد، مع التأكيد على التزام جميع مرتاديها بضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية.

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