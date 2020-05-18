- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي توضح الموقف من افتتاح الحدائق الكبرى في العيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري إن البلدية ارتأت عدم فتح الحدائق الكبرى في الإمارة خلال أيام عيد الفطر، وذلك كإجراء احترازي لمنع التجمعات والاختلاط في هذه الفترة . مؤكدا ان "خيار البقاء في المنزل ما زال هو الأفضل والأسلم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع مع ضرورة التقيد باجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".
وأضاف أن منشآت البلدية في الساحات الداخلية بالمناطق السكنية سوف تفتح في العيد، مع التأكيد على التزام جميع مرتاديها بضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بلدية دبي توضح الموقف من افتتاح الحدائق الكبرى في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.