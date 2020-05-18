الامارات | بلدية دبي تراقب 2.6 مليون طن أغذية مستوردة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تراقب 2.6 مليون طن أغذية مستوردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راقبت بلدية دبي مليونين و653 ألفاً و400 طن من الأغذية المستوردة، خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى 30 أبريل الماضي، شملت 99 ألفاً و590 شحنة غذائية، و589 ألفاً و570 منتجاً غذائياً.

وأكدت مدير إدارة سلامة الغذاء في البلدية، إيمان البستكي، الحرص على التنوع في استيراد المواد الغذائية للسوق المحلية بهدف تمكين المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من جميع الأصناف والمكونات.

وقالت إن البلدية تطبّق أعلى مستويات الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامتها وتوافقها مع الاشتراطات، مشيرة إلى تطوير أنظمة ذكية، مثل منصة «فود ووتش» التي تتيح تتبع الأغذية عن طريق التأكد من المكونات والمعلومات التغذوية لكل منتج.

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وشرحت أن «المنصة تسهم في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، ومقدمي الخدمات لهذه المؤسسات والمستهلكين، من خلال الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات».

جدير بالذكر أن إحصاءات الربع الأول من العام الماضي أشارت إلى استيراد نحو 113 ألفاً و237 شحنة غذائية، و648 ألفاً و619 منتجاً غذائياً بإجمالي كميات يبلغ مليونين و471 ألفاً و989 طناً من الأغذية.

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