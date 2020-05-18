الامارات | تعقيم محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع «إينوك» و«أدنوك»، في إطار مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني، برنامجاً دورياً لتعقيم محطاتها الخاصة بالشحن السريع للسيارات الكهربائية، في محطات الوقود المنتشرة في دبي.

وأكدت الهيئة اتّباعها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يتوافق مع توجيهات القيادة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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وتوفر الهيئة أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية، ومددت الهيئة فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية، المسجلين في خدمة «الشاحن الأخضر»، حتى 31 ديسمبر 2021.

أما مالكو السيارات التجارية وسيارات الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم 29 فلساً لكل كيلوواط/ساعة.

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