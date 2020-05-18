الامارات | إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادثين مروريين بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة في حادثين مروريين وقعا أمس في دبي.

وأفاد مصدر أمني بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة، وانتقل خبراء تخطيط الحوادث لمعاينة موقع الحادثين، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المصدر إن «الحادث الأول وقع في منطقة سوق الخضار مركز اختصاص الراشدية، حين تجاوزت مركبة الإشارة الضوئية الحمراء، نتيجة اندفاعها وعدم انتباه سائقها، فاصطدمت بمركبة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، أحدهما إصاباته بليغة، والآخر إصاباته متوسطة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج».

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وأضاف المصدر أن شرطة دبي حذرت كثيراً من عدم الانتباه عند الاقتراب من الإشارات الضوئية، ولو كانت تبدو خضراء من بعيد، لأن وضعها قد يتغير وتتحول إلى الأصفر ثم الأحمر قبل عبور المركبة، وبعد أن يفوت أوان السيطرة عليها وإيقافها.

وأشار إلى أن الإشكالية ليست في كسر الإشارة فقط، بل تمتد إلى أن سائقاً آخر قد لا يضع في حسبانه هذا الاحتمال، ويحرك بسيارته بشكل طبيعي، قادماً من اتجاه آخر، فيحدث اصطدام، مؤكداً أن الحوادث الناتجة عن كسر الإشارات الحمراء، تكون بليغة.

وأشار إلى أن الحادث الآخر وقع مساء أول من أمس في شارع الخوانيج، حين انحرفت مركبة بشكل مفاجئ في الشارع، نتيجة السرعة وعدم انتباه سائقها، فاصطدمت بحواجز أسمنتية وارتدت بقوة إلى الشارع، ثم تدهورت أكثر من مرة، واستقرت في الجزيرة الفاصلة بين الاتجاهين، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة بليغة.

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